Тренер «Челси» Поттер: я верю в Зиеша и надеюсь, что он проявит терпение

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением об атакующем крайнем полузащитнике Хакими Зиеше, который в скором времени должен вернуться в клуб после выступлений на чемпионате мира за сборную Марокко.

«Перед чемпионатом мира он определённо находился позади иерархии нынешних игроков стартового состава. Но даже когда он выходил со скамейки запасных, то всегда был вовлечён в игру. Мы знаем его качества, он очень хорошо их продемонстрировал в Катаре. Можно много чего сказать, но в «Челси» всегда выступают множество чемпионов, готовых выйти на поле. Поэтому я верю в него и надеюсь, что он проявит терпение», — приводит слова Поттера журналист Альфредо Педулла.

В нынешнем клубном сезоне Зиеш принял участие за «Челси» только в 9 встречах. Марокканский футболист за все матчи не сделал ни одного результативного действия.

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