Капелло: Месси, Пеле и Марадона достигли того, о чём другие даже не мечтают

Бывший наставник национальных сборных России и Англии Фабио Капелло рассказал, что он думает о сравнении аргентинского нападающего Лионеля Месси с легендарным футболистом Диего Марадоной.

«Утомляют ли меня сравнения Месси и Марадоны. Для меня всё было понятно даже без чемпионата мира: я ставлю их на один уровень. Месси, Пеле и Марадона достигли того, о чём другие футболисты даже и не мечтают», — приводит слова Капелло издание Corriere della Sera.

По итогам чемпионата мира, который завершился победой Аргентины, Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира. Также нападающий стал одним из лучших бомбардиров, забив семь мячей, два из которых пришлись на финальный матч с Францией (3:3, 4:2 по серии пенальти).

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