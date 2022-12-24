Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Халилходжич — об увольнении из сборной Марокко: не могу ни забыть об этом, ни простить их

Халилходжич — об увольнении из сборной Марокко: не могу ни забыть об этом, ни простить их
Комментарии

Бывший тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич высказался об увольнении из команды летом 2022 года.

«Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их. Этот турнир должен был стать моим прощанием с тренерской карьерой», — приводит слова специалиста L'Equipe.

Боснийский тренер вывел команду на ЧМ-2022, однако за три месяца до старта турнира марокканская федерация футбола приняла решение о прекращении сотрудничество со специалистом из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

Сборная Марокко заняла на ЧМ-2022 четвёртое место, став первой африканской командой, сумевшей дойти до полуфинала чемпионата мира. Марокканцы вышли из группы с первого места, а в плей-офф обыграли Испанию и Португалию.

Новость по теме
Игроки Марокко потратят € 25 млн призовых за участие в ЧМ на помощь бедным жителям страны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022