Халилходжич — об увольнении из сборной Марокко: не могу ни забыть об этом, ни простить их
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Бывший тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич высказался об увольнении из команды летом 2022 года.
«Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их. Этот турнир должен был стать моим прощанием с тренерской карьерой», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Боснийский тренер вывел команду на ЧМ-2022, однако за три месяца до старта турнира марокканская федерация футбола приняла решение о прекращении сотрудничество со специалистом из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.
Сборная Марокко заняла на ЧМ-2022 четвёртое место, став первой африканской командой, сумевшей дойти до полуфинала чемпионата мира. Марокканцы вышли из группы с первого места, а в плей-офф обыграли Испанию и Португалию.
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