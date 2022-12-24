Халилходжич — об увольнении из сборной Марокко: не могу ни забыть об этом, ни простить их

Бывший тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич высказался об увольнении из команды летом 2022 года.

«Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их. Этот турнир должен был стать моим прощанием с тренерской карьерой», — приводит слова специалиста L'Equipe.

Боснийский тренер вывел команду на ЧМ-2022, однако за три месяца до старта турнира марокканская федерация футбола приняла решение о прекращении сотрудничество со специалистом из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

Сборная Марокко заняла на ЧМ-2022 четвёртое место, став первой африканской командой, сумевшей дойти до полуфинала чемпионата мира. Марокканцы вышли из группы с первого места, а в плей-офф обыграли Испанию и Португалию.