Арбитр финала ЧМ: после матча сказал Мбаппе, что он выиграет ещё не один кубок мира

Главный арбитр финала чемпионата мира Шимон Марциняк рассказал о том, как пообщался с футболистами сборной Франции после финального свистка.

«Французы поблагодарили нас за судейство после матча. Я перекинулся парой слов с Уго Льорисом и поздоровался с Оливье Жиру. Он получил жёлтую карточку по ходу матча, но у него не было претензий. Он сказал, что это была сложная встреча. Я сказал грустному Мбаппе, что он отличный футболист и выиграет ещё не один кубок. Он приобнял меня, это были эмоции. Даже не хочу представлять, что в тот момент крутилось у него в голове», — приводит слова Марциняка портал Sport.pl.

В решающем матче мирового первенства по футболу Франция уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти — 2:4 (3:3 после дополнительного времени).

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