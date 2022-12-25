Почеттино и Бьельса рассматриваются на пост главного тренера сборной Бразилии

Аргентинские тренеры Маурисио Почеттино и Марсело Бьельса рассматриваются в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии после отставки Тите. Об этом сообщил Tuttosport.

Почеттино ранее возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а также французский «ПСЖ». Последним местом работы Бьельсы был английский «Лидс Юнайтед».

Напомним, Тите возглавлял сборную Бразилии с лета 2016 года. 61-летний специалист покинул свой пост главного тренера бразильской национальной команды сразу после того, как «селесао» уступили сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бразильцы проиграли в серии пенальти.

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