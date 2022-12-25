Каррера: решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Я бы на месте РФС дождался бы возвращения в УЕФА. Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает», — приводит слова Массимо Карреры Metaratings.



Напомним, сборная России в 2022 году из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА провела только три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза — 0:0).



Напомним, окончательное решение Российского футбольного союза (РФС) по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.