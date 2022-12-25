На форварда «Ромы» Шомуродова претендуют ещё два итальянских клуба

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, сообщает Calciomercato. По информации источника, Шомуродов попал в сферу интересов «Сампдории» и «Фиорентины».



«Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 10 млн.



Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей.



В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провёл за римлян шесть матчей и не отметился результативными действиями.



Ранее сообщалось, что в переходе игрока также заинтересованы в «Торино».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол в восьми матчах во всех турнирах в составе римского клуба.