На форварда «Ромы» Шомуродова претендуют ещё два итальянских клуба
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Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, сообщает Calciomercato. По информации источника, Шомуродов попал в сферу интересов «Сампдории» и «Фиорентины».
«Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 10 млн.
Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей.
В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провёл за римлян шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в переходе игрока также заинтересованы в «Торино».
Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол в восьми матчах во всех турнирах в составе римского клуба.
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