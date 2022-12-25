Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На форварда «Ромы» Шомуродова претендуют ещё два итальянских клуба

На форварда «Ромы» Шомуродова претендуют ещё два итальянских клуба
Комментарии

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, сообщает Calciomercato. По информации источника, Шомуродов попал в сферу интересов «Сампдории» и «Фиорентины».

«Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 10 млн.

Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей.

В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провёл за римлян шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в переходе игрока также заинтересованы в «Торино».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол в восьми матчах во всех турнирах в составе римского клуба.

Новость по теме
Эльдор Шомуродов может стать одноклубником Миранчука и Влашича в «Торино»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022