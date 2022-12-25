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Голкипер сборной Украины Трубин: мне не хотелось бы вести себя как Эмилиано Мартинес

Голкипер сборной Украины Трубин: мне не хотелось бы вести себя как Эмилиано Мартинес
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Голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями о поведении вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022.

«Личные симпатии на ЧМ? Ни за кого не болел, но турнир смотрел и увидел много интересного. С самого начала думал, что выиграет соревнования кто-нибудь из Южной Америки – Аргентина или Бразилия. Не ошибся.

Рад за Месси, который доказал, что является королём футбола. Было интересно следить за работой вратарей – Мартинеса, Ливаковича, Боно. Очень хорошие серии пенальти, где каждый игрок проявляет себя как личность.

Тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог. Однако мне действительно не хотелось бы так себя вести. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жёсткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего», — приводит слова Трубина „Украинский футбол“.

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