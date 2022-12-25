«Барселона» интересуется защитником «Баварии» Паваром

«Барселона» изучает возможность покупки защитника «Баварии» Бенжамена Павара летом 2023 года. Об этом сообщает Sport.es.
Каталонская команда ищет варианты для того, чтобы усилить правый фланг обороны, и считает 26-летнего французского игрока одним из подходящих вариантов. «Бавария» готова расстаться с футболистом за сумму около € 15 млн в связи с тем, что у него в скором времени истечёт контракт.
Напомним, Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 13 матчах чемпионата Германии и забил один гол.
На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в составе национальной команды Бенжамен сыграл лишь во встрече с Австралией.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:
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