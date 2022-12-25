Голкипер «Лацио» с русскими корнями рассказал о впечатлениях от работы с Сарри

Вратарь «Лацио» Иван Проведель поделился своими впечатлениями от работы с наставником команды Маурицио Сарри.
28-летний Проведель является итальянцем с русскими корнями, его мать родом из России.
«Я был счастлив уже от того, что моё имя ставили рядом с именем Сарри. Да, наш тренер — очень требовательный, но так и должно быть, я всегда стараюсь выполнять всё, что от меня хотят. Я должен помогать клубу и сохранять холодный разум.
«Лацио» старается следовать указаниям Сарри в защите настолько, насколько это возможно. Например, в игре с «Ювентусом» мы могли бы пропустить меньше, однако я надеюсь, что всё наладится с января», — цитирует Проведеля Tuttomercatoweb.
Проведель перебрался в «Лацио» из «Специи» в августе 2022 года. Голкипер пропустил 22 мяча в 21 матче и в 10 встречах сохранил ворота «сухими».
«Дженоа» разгромил «Лацио» в товарищеском матче. Видеоролик:
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