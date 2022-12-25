«Весь мир видел, как он играл». Левандовски выразил восхищение футболом Месси на ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о форварде Аргентины и «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я говорил перед чемпионатом мира, что Аргентина является фаворитом на победу. Когда бы меня ни спрашивали, я всегда говорил, что Аргентина является фаворитом. Даже после поражения от Саудовской Аравии я был уверен, что они выйдут в финал и, возможно, выиграют его.



Всегда очень сложно играть против Месси. Он заслуженно победил на турнире. Месси добился всего в футболе, он лучший футболист в мире. И теперь он наслаждается этим, я представляю, что это значит для него и для страны. И как он играл! Весь мир это видел», — приводит слова Левандовского Marca.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса. Видеоролик: