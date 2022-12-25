Роберт Левандовски рассказал, до какого момента останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски намерен оставаться в испанской команде, пока у него присутствует жажда титулов.
«Я останусь в «Барселоне», пока буду в форме и жажду титулов. У нас должен быть менталитет чемпиона.
Моя дисквалификация после красной в последнем матче? Это сложно, потому что я чувствую, что три игры — это слишком много для того, что я сделал. Это точно. И больно не иметь возможности сыграть три матча из-за этого», — приводит слова Левандовского Marca.
34-летний Левандовски в 28 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Польши забил 21 мяч и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Левандовски («Барселона») удален за вторую желтую. Видеоролик:
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