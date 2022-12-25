Конте: на ЧМ-2022 Льорис показал, что он фантастический вратарь

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высоко оценил выступление французского голкипера Уго Льориса на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«В одной стороны, я могу понять разочарование французов, но с другой — они во второй раз подряд оказались в финале чемпионата мира. Это огромное достижение, потому что турнир действительно трудный, а Уго уже выигрывал этот трофей. Конечно, для него это был отличный шанс дважды выиграть чемпионат мира и сделать что-то экстраординарное в своей карьере. Но в то же время Льорис во время турнира показал, что он фантастический вратарь. Он капитан сборной Франции, и я считаю, что выйти в финал — это по-настоящему серьёзное достижение», — приводит слова Конте L'Equipe.



Напомним, в финале ЧМ-2022 Франция уступила сборной Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

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