Эвра: после победы на ЧМ-2022 Месси перестанет жить в тени Марадоны

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о сравнении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду.



«После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны. Аргентинские болельщики никогда не забудут Марадону, но прямо сейчас лучший игрок мира для них — это Месси.



Я не могу сказать, что Месси лучший, и не могу сказать, что Криштиану Роналду лучший. Хочу, чтобы люди прекратили эти споры, потому что у каждого должно быть своё мнение. Мы все разные. Кто-то может сказать, что Месси лучший, потому что выиграл мундиаль. Другие назовут лучшим Роналду, потому что он выиграл чемпионат Европы. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времён в глазах людей, потому что это главный трофей», — приводит слова Эвра Sportskeeda.