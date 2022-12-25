«Ты за кого меня принимаешь?» Погба вспомнил о конфликте с Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о разногласиях с португальским тренером Жозе Моуринью.
«Наши разногласия начались, когда я получил травму. Мне пришлось поехать в Майами на реабилитацию.
Журналисты сфотографировали меня с женой. Жозе отправил фото Мино Райоле – мне это очень не понравилось. Он сказал, что они тренируются и работают, а я развлекаюсь. Меня это задело, я ответил ему: «Жозе, ты серьёзно? Я травмирован, я тренируюсь здесь по три раза в день. Ты за кого меня принимаешь?» Я впервые столкнулся с проблемами с тренером», — рассказал Погба в документальном сериале Pogmentary.
29-летний Погба ушёл из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года на правах свободного агента, вернувшись в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
- 25 декабря 2022
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