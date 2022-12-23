Матиас Погба вышел из тюрьмы. Его обвиняли в вымогательстве и угрозах Полю

Брат полузащитника сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поля Погба Матиас был освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, старший брат футболиста «Ювентуса» покинул следственный изолятор Вильпент в Сен-Дени, где отбывал наказание после обвинения со стороны Поля Погба в угрозах и попытках вымогательства в составе организованной преступной группировки. Друзья детства Погба требовали у него € 13 млн. Матиас находился в изоляторе с 17 сентября.
После освобождения Матиасу Погба установили запрет на контакты с его матерью и братом Полем, а также с другими фигурантами дела. В качестве меры пресечения ему выбраны подписка о невыезде и запрет на пользование социальными сетями. Расследование продолжается.
Погба станцевал с травмированным коленом
- 23 декабря 2022
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