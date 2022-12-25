Ришарлисон отреагировал на признание его гола в ворота Сербии лучшим на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии и «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон высказался о признании его гола в ворота сборной Сербии лучшим на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«Спасибо за вашу любовь и за то, что помогли увековечить такой особенный момент», — написал Ришарлисон на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Ришарлисон забил гол через себя в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Сербии (2:0).



Забитый мяч бразильца был выбран лучшим по итогам голосования, опередив голы Салема Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппе (Франция), Пэк Сын Хо (Южная Корея), Неймара (Бразилия) и самого Ришарлисона (гол Южной Корее в 1/8 финала).

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