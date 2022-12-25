«Челси» рассматривает Гвардиола как основного кандидата для усиления защиты

Лондонский «Челси» активно интересуется защитником «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиолом.

Йошко Гвардиол является одной из главных целей «Челси» в ближайшее трансферное окно. Лондонский клуб пытается подписать игрока с лета нынешнего года. Как сообщает в «Твиттере» Николо Скира, «Челси» является одним из фаворитов в борьбе за Гвардиола, которым активно интересуются европейские топ-клубы. Ранее стало известно, что игрока хотят подписать «МЮ» и «Ман Сити».

Йошко Гвардиол провёл в составе сборной Хорватии все семь матчей на минувшем ЧМ-2022, в которых выходил в стартовом составе и ни разу не был заменён. На его счету один забитый мяч — в игре с Марокко. «Шашечные» стали бронзовыми призёрами турнира.