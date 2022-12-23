Рио Фердинанд: Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об уровне игры защитника сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиолы.



«Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира. Он молод, ему 20 лет, но он играл очень спокойно, по-взрослому, здорово работал с мячом.



На ранних стадиях мы видели, как он выходит из обороны с мячом, но в матче с Аргентиной и Месси его неоднократно подлавливал. Но это же Месси – можно не учитывать.



Я думаю, что в целом он выделялся, у него есть шанс стать одним из лучших защитников мира, если он продолжит играть в том же духе», – сказал Фердинанд в видео на своём канале.



Сборная Хорватии завершила мундиаль с бронзовыми медалями.

Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ: