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Рио Фердинанд: Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира

Рио Фердинанд: Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об уровне игры защитника сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиолы.

«Гвардиол был моим любимым защитником на чемпионате мира. Он молод, ему 20 лет, но он играл очень спокойно, по-взрослому, здорово работал с мячом.

На ранних стадиях мы видели, как он выходит из обороны с мячом, но в матче с Аргентиной и Месси его неоднократно подлавливал. Но это же Месси – можно не учитывать.

Я думаю, что в целом он выделялся, у него есть шанс стать одним из лучших защитников мира, если он продолжит играть в том же духе», – сказал Фердинанд в видео на своём канале.

Сборная Хорватии завершила мундиаль с бронзовыми медалями.

Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:

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