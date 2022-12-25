Джейми Каррагер сравнил Хаманна с Месси
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Бывший футболист Джейми Каррагер сравнил экс-партнёра по «Ливерпулю» Дитмара Хаманна с аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Кто был никудышным на тренировках, но всегда включался в матчах? Диди Хаманн. Да, я бы сказал, что это про него. Он просто отрабатывал тренировки, прогуливаясь по полю и прохлаждаясь. Он был немного похож на Месси на этом чемпионате мира, просто прогуливался [по полю], хотя он не стал бы обводить кого-то и забивать! Он приберегал свои лучшие моменты для матчей», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.
Дитмар Хаманн выиграл в составе «Ливерпуля» Лигу чемпионов в 2005 году. Лионель Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины. Его команда обыграла в финале Францию.
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