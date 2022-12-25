«Вы должны были стать послом ислама». Салаха раскритиковали за рождественское фото

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах подвергся критике за рождественскую фотографию, которую футболист опубликовал на своих страницах в социальных сетях. В основном возмущения исходят от мусульманских болельщиков, которые обвиняют футболиста в нарушении религиозных традиций.

Фото: Фотография Салаха из социальных сетей

«Мы думали, что вы будете образцом для подражания и хорошим послом нашей религии, чтобы влиять на других. Мы не ожидали, что вы полностью погрузитесь в эту веру. Не будьте похожи на того, кто «продаёт свою религию за небольшое предложение от бога». Поздравьте их от всей души… или деньгами!» — написал Маджед Джабер Аль-Анзи, один из фанатов.

«Какое благословение для Саудовской Аравии за её историческое достижение — победу над чемпионом мира! Какое благословение для Марокко за их историческое достижение для арабов и африканцев!

А когда вы празднуете… Можете сменить своё арабское имя, потому что вы больше не Мохаммед Салах, вы Майкл Стивен», — не скрывал своего возмущения один из поклонников игрока.

«Раньше мы колебались, но верили, что вы — гордость арабов. Но ваше празднование их обычаев сводит всё это на нет. Мы хотели видеть вас послом ислама. Но, увы… Вы стали их послом!» — вторит остальным ещё один разочарованный болельщик.

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