«Аякс» хочет приобрести голкипера сборной Аргентины
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Голкипер сборной Аргентины и «Вильярреала» Херонимо Рульи может перейти в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, клуб из Нидерландов планирует приобрести нового голкипера в январе и Рульи является кандидатом номер один в списке.
Аргентинский голкипер является ключевым игроком «Вильярреала», однако «Аякс» уже начал переговоры с футболистом.
Рульи в составе сборной страны стал победителем чемпионата мира, однако не принимал участия в матчах турнира.
В текущем сезоне 30-летний голкипер провёл за «Вильярреал» 14 матчей и семь раз оставил ворота в неприкосновенности.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рульи в € 10 млн.
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