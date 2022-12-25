«Аякс» хочет приобрести голкипера сборной Аргентины

Голкипер сборной Аргентины и «Вильярреала» Херонимо Рульи может перейти в «Аякс», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По информации источника, клуб из Нидерландов планирует приобрести нового голкипера в январе и Рульи является кандидатом номер один в списке.



Аргентинский голкипер является ключевым игроком «Вильярреала», однако «Аякс» уже начал переговоры с футболистом.



Рульи в составе сборной страны стал победителем чемпионата мира, однако не принимал участия в матчах турнира.



В текущем сезоне 30-летний голкипер провёл за «Вильярреал» 14 матчей и семь раз оставил ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рульи в € 10 млн.

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