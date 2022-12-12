«Аякс» заинтересован в приобретении вратаря сборной Нидерландов Нопперта

Амстердамский «Аякс» заинтересован в подписании контракта с вратарём сборной Нидерландов и «Херенвена» Андрисом Ноппертом. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, «Аякс» рассматривает Нопперта в качестве альтернативы своим голкиперам. Вратарскую бригаду амстердамской команды составляют 39-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург. Также в составе «Аякса» есть 22-летний Джей Гортер, который будет искать игровую практику в аренде в другом клубе.

28-летний Нопперт сыграл 14 матчей за «Херенвен» в голландской Эредивизии, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Голкипер дебютировал в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где сыграл во всех матчах команды на турнире, дважды оставив свои ворота «сухими» в пяти встречах.

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