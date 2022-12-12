«Аякс» заинтересован в приобретении вратаря сборной Нидерландов Нопперта

Амстердамский «Аякс» заинтересован в подписании контракта с вратарём сборной Нидерландов и «Херенвена» Андрисом Ноппертом. Об этом сообщает Voetbal International.
По информации источника, «Аякс» рассматривает Нопперта в качестве альтернативы своим голкиперам. Вратарскую бригаду амстердамской команды составляют 39-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург. Также в составе «Аякса» есть 22-летний Джей Гортер, который будет искать игровую практику в аренде в другом клубе.
28-летний Нопперт сыграл 14 матчей за «Херенвен» в голландской Эредивизии, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Голкипер дебютировал в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где сыграл во всех матчах команды на турнире, дважды оставив свои ворота «сухими» в пяти встречах.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
- 12 декабря 2022
-
12:22
-
12:22
-
12:20
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
11:56
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
10:58
-
10:40
-
10:33
-
10:21
-
10:15
-
10:13
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:13