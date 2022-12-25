Экс-арбитр Клаттенбург рассказал, с какими игроками было труднее всего работать

Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург рассказал, с какими футболистами было труднее всего работать во время матчей.

«Раньше я находил Йенса Леманна таким трудолюбивым. Но с ним всегда было сложно, потому что он всегда скулил, когда люди наступали ему на пятки в штрафной. Центрфорварды всегда пытались его обмануть. Исполняли угловой, и они слегка подталкивали его, и он впадал в ярость, толкал игроков и спорил с судьями. Он всегда был трудным.

Мне было трудно судить Рио Фердинанда в ту эпоху Фергюсона, потому что он всегда пытался играть в интеллектуальные игры. Он пытался залезть тебе под кожу, вероятно, чтобы повлиять на следующее решение. Рио был таким трудным игроком для судейства, потому что он всегда был на виду. Когда я стал старше и немного поумнел, он, наверное, больше не трогал меня.

Пепе был парнем, с которым всегда было трудно, потому что он пытался подстроить что-то и спровоцировать нападающих, чтобы их удалили, что не всегда хорошо, когда вы пытаетесь судить футбольный матч.

Рой Кин был физически жёстким, и ему нельзя было доверять. Посмотрите, например, на его подкат Альф-Инге Холанду. Никогда не знаешь, что он собирается делать дальше.

Худшим из них — и я так думал годами — был Крэйг Беллами. Он был просто самым раздражающим игроком на поле — и он раздражал за его пределами. Он был откровенно груб, и не имело значения, что вы ему говорили. Я совершал ошибки против него, но то, что он говорил тебе, было неприемлемо. Люди говорят, что я должен был его удалять, и я это сделал — когда он попытался нырнуть в штрафной», — приводит слова Клаттенбурга издание The Sun.

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