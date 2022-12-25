Эвра: «Манчестер Сити» становится всё больше зависим от Холанда

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о норвежском нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Всё просто: нет Холанда — нет вечеринки. Я немного беспокоюсь за «Сити», потому что чувствую, что они всё больше становятся зависимы от Эрлинга. Не знаю, хочет ли Гвардиола принять этот факт или нет. Я знаю, что Хосеп был очень осторожен, внедряя его в команду и просто требуя выполнять свои установки.
Сначала мы ждали, что Холанд будет забивать по одному голу в каждой игре, а теперь ждём от него по три мяча в каждом матче. Мне нравится его менталитет. Он хочет добиваться своей цели постепенно. Он не очень общителен, но он наслаждается игрой. Я никогда не буду сравнивать его с другими игроками, но в нём есть что-то общее между Ибрагимовичем и Роналдо», — сказал Эвра в интервью для Betfair.
Холанд впервые появился перед фанатами «Сити»
- 25 декабря 2022
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