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Эвра: «Манчестер Сити» становится всё больше зависим от Холанда

Эвра: «Манчестер Сити» становится всё больше зависим от Холанда
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о норвежском нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Всё просто: нет Холанда — нет вечеринки. Я немного беспокоюсь за «Сити», потому что чувствую, что они всё больше становятся зависимы от Эрлинга. Не знаю, хочет ли Гвардиола принять этот факт или нет. Я знаю, что Хосеп был очень осторожен, внедряя его в команду и просто требуя выполнять свои установки.

Сначала мы ждали, что Холанд будет забивать по одному голу в каждой игре, а теперь ждём от него по три мяча в каждом матче. Мне нравится его менталитет. Он хочет добиваться своей цели постепенно. Он не очень общителен, но он наслаждается игрой. Я никогда не буду сравнивать его с другими игроками, но в нём есть что-то общее между Ибрагимовичем и Роналдо», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

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