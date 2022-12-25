Джейми Реднапп: не обязательно менять мнение о Роналду после победы Месси на ЧМ

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми Реднапп сделал выбор между форвардом сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелем Месси и португальским нападающим Криштиану Роналду.



«Талант Месси – это дар свыше, но некоторые люди говорят, что Роналду приложил огромные усилия, чтобы стать тем, кем он является. На протяжении многих лет португалец показывал феноменальную игру, был успешен во многих лигах.



Если вы считаете, что Роналду – лучший игрок мира, вы не обязаны менять своё мнение после победы Месси на чемпионате мира. Вы можете верить во что хотите. Но для меня лучший – аргентинец», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Лионель Месси помог своей сборной выиграть мировое первенство в Катаре. Для него это первый титул чемпиона мира. Он был признан самым ценным игроком турнира.

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