Роберт Левандовски вспомнил разговор с Лионелем Месси после матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски вспомнил разговор с форвардом Аргентины Лионелем Месси после матча группового этапа чемпионата мира в Катаре. Та встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу будущих победителей турнира.

«Я могу только сказать, что это был приятный разговор. Я не хочу объяснять, о чём мы говорили, но это был прекрасный диалог», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Ранее польский нападающий заявил, что новым обладателем «Золотого мяча» вслед за Каримом Бензема станет Месси, который выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира. Также Левандовски не отказался бы от игры с Месси в одной команде.

ЧЕ там на ЧМ| Аргентина чемпион! Месси великий! Финальный выпуcк. Видеоролик: