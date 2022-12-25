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Юрий Сёмин высказался о переходе Сергея Пиняева в «Локомотив»

Юрий Сёмин высказался о переходе Сергея Пиняева в «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий переход Сергея Пиняева в московский клуб из самарских «Крыльев Советов».

«Только время покажет, хороший или плохой вариант выбрал для себя Пиняев. Вот если он сам принимал решение об уходе из «Крыльев Советов», значит, увидел себе место в новой команде. А если его самого просто переводят из одной команды в другую — это уже совершенно другое! На мой взгляд, в таком случае это будет отрицательный момент», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В 15 матчах за самарский клуб Пиняев забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Помимо Сергея, к железнодорожникам также перейдёт Максим Глушенков.

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