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Динияр Билялетдинов оценил назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи»

Динияр Билялетдинов оценил назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи»
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Бывший полузащитник сборной России и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Касаемо квалификации Курбана Бекиевича всем и всё понятно. Тут даже нечего обсуждать — это сильный тренер с огромным опытом за спиной. Бердыев любит держать все процессы в клубе под своим контролем. Если у него это получится, то «Сочи» добьётся хороших результатов. Курбан Бердыев, если говорить об улучшении качества игры в футбол, — отличный вариант для «Сочи». Они могут прибавить весной. Желаю Курбану Бекиевичу удачи!» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

После 17 туров сочинцы занимают девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.

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