Динияр Билялетдинов оценил назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи»
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Касаемо квалификации Курбана Бекиевича всем и всё понятно. Тут даже нечего обсуждать — это сильный тренер с огромным опытом за спиной. Бердыев любит держать все процессы в клубе под своим контролем. Если у него это получится, то «Сочи» добьётся хороших результатов. Курбан Бердыев, если говорить об улучшении качества игры в футбол, — отличный вариант для «Сочи». Они могут прибавить весной. Желаю Курбану Бекиевичу удачи!» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
После 17 туров сочинцы занимают девятую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:49
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:06
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:25
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:50
-
19:41
-
19:26
-
18:57
-
18:57
-
18:35
-
18:31
-
18:22
Партнерский контент