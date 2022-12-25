Луи Саа: Роналду — совершенный игрок. Ему не нужна такая помощь от партнёров, как Месси

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси и о португальском форварде Криштиану Роналду.
«Для меня Роналду – наиболее совершенный игрок. Посмотрите на Криштиану – он может делать абсолютно всё. Возможно, ему не нужна такая поддержка партнёров, которая необходима Лионелю Месси. Но всё-таки Месси – невероятный талант. Эти игроки слишком отличаются, чтобы пытаться их сравнить», — приводит слова Саа Sky Sports.
Оба игрока выступали на чемпионате мира в Катаре. Сборная Португалии завершила свой путь на турнире в четвертьфинале, уступив Марокко со счётом 0:1. Аргентина одержала победу на турнире впервые с 1986 года. Для Лионеля Месси это первый титул чемпиона мира.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии
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