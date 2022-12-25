Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер назвал лучшего игрока, с которым когда-либо играл

Крайний правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер назвал игрока, которого он считает лучшим из всех, с кем он когда-либо выступал в одной команде.
«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл, — это Мусса Дембеле, когда я выступал за «Тоттенхэм». Этот парень был абсолютным волшебником в обращении с мячом. Я не видел никого подобного ему раньше, так что я должен сказать ему об этом», — приводит слова Триппьера The Sun.
Мусса Дембеле завершил карьеру в феврале 2022 года. Его последним клубом был «Гуанчжоу Сити», в который он перешёл в 2019 году из «Тоттенхэма». На клубном уровне он провёл 578 встреч, в которых забил 62 гола и отдал 49 результативных передач. Также футболист выступал за сборную Бельгии. На его счету 82 матча за «красных дьяволов», в которых он сумел отметиться пятью мячами.
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