Конте: Ромеро после празднования победы на ЧМ придётся вернуться к мыслям о «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями об аргентинском защитнике команды Кристиане Ромеро, который в данный момент празднует победу на чемпионате мира.
«Торжества Ромеро? Я немного волнуюсь (смеётся). Аргентинцы празднуют невероятным образом, здорово видеть, что 4 миллиона человек отмечают победу своей сборной. Теперь у него будет ещё четыре дня, чтобы отметить триумф на чемпионате мира, а затем ему придётся вернуться к мыслям о «Тоттенхэме». Нам нужны все наши лучшие игроки для Премьер-лиги и матча Лиги чемпионов с «Миланом», — приводит слова Конте итальянский журналист Альфредо Педулла.
Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт в рамках английской Премьер-лиги, когда 26 декабря встретится с «Брентфордом». Начало встречи в 15:30 мск.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе
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