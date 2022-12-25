Конте: Ромеро после празднования победы на ЧМ придётся вернуться к мыслям о «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями об аргентинском защитнике команды Кристиане Ромеро, который в данный момент празднует победу на чемпионате мира.

«Торжества Ромеро? Я немного волнуюсь (смеётся). Аргентинцы празднуют невероятным образом, здорово видеть, что 4 миллиона человек отмечают победу своей сборной. Теперь у него будет ещё четыре дня, чтобы отметить триумф на чемпионате мира, а затем ему придётся вернуться к мыслям о «Тоттенхэме». Нам нужны все наши лучшие игроки для Премьер-лиги и матча Лиги чемпионов с «Миланом», — приводит слова Конте итальянский журналист Альфредо Педулла.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт в рамках английской Премьер-лиги, когда 26 декабря встретится с «Брентфордом». Начало встречи в 15:30 мск.

Новость по теме Несколько топ-клубов Англии хотят подписать защитника «Интера» Шкриньяра

Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе