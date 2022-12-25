Президент Турции Эрдоган: Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.



«Согласно информации, которую я получил, Роналду продолжит выступления в чемпионате Саудовской Аравии», — приводит слова Эрдогана Goal.

Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед». В ноябре стороны расторгли контракт после скандального интервью, которое Роналду дал журналисту Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что португалец может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Насср».

Роналду со своей национальной командой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где сборная Фернанду Сантуша уступила Марокко со счётом 0:1.

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