Президент Турции Эрдоган: Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
«Согласно информации, которую я получил, Роналду продолжит выступления в чемпионате Саудовской Аравии», — приводит слова Эрдогана Goal.
Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед». В ноябре стороны расторгли контракт после скандального интервью, которое Роналду дал журналисту Пирсу Моргану.
Ранее сообщалось, что португалец может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Насср».
Роналду со своей национальной командой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где сборная Фернанду Сантуша уступила Марокко со счётом 0:1.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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