Нападающий Матеус Кунья высказался о своём переходе в «Вулверхэмптон» из «Атлетико».



«Я очень рад, что стал частью настолько большого клуба. Мне интересно попробовать свои силы в АПЛ, я доволен, как ребёнок. Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги рассказал мне о том, насколько это серьёзный проект, и я верю его словам. Я верю в команду и новых одноклубников. Сейчас клуб в не самом простом положении, нужно набрать как можно больше очков. Но я уверен, что это нам под силу, учитывая то, насколько в команде сильные футболисты. Мы вернём команду на то место, кторого она заслуживает», — приводит слова Куньи официальный сайт «Вулверхэмптона».



23-летний Кунья стал игроком «Атлетико» летом 2021 года, перейдя из «Герты». В нынешнем сезоне нападающий в 17 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи.

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