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Форвард «Атлетико» Матеус Кунья перешёл в «Вулверхэмптон»

Форвард «Атлетико» Матеус Кунья перешёл в «Вулверхэмптон»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья стал игроком «Вулверхэмптона». Об этом сообщил главный тренер английской команды Хулен Лопетеги. Ранее сообщалось, что «волки» арендуют 23-летнего футболиста с обязательным выкупом.

«Теперь точно, что Матеус Кунья станет новым футболистом нашей команды. Его переход — отличная сделка, уверен, что Кунья покажет себя и в настоящем, и в будущем. Матеус идеально подходит для английской Премьер-лиги», — приводит слова Лопетеги журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

23-летний Кунья стал игроком «Атлетико» летом 2021 года, перейдя из «Герты». В нынешнем сезоне нападающий в 17 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи.

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