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Пиоли: «Милан» должен верить в то, что обгонит «Наполи»

Пиоли: «Милан» должен верить в то, что обгонит «Наполи»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о развитии тренерских навыков и оценил перспективы своей команды в борьбе за первое место Серии А.

«Думаю, я во многих аспектах и вещах стал лучше, но особенно – в двух-трех, которые я считаю наиболее важными: поиске различных тактических решений, отношениях с игроками и, пожалуй, отношениях с внешним миром.

«Милан» должен верить в то, что обгонит «Наполи», как в прошлом сезоне верил, что станет чемпионом, хотя поначалу это казалось недостижимым.

Помню, как мы с сыном курили сигары на балконе в два часа ночи, а под нами шли болельщики с флагами «Милана». В тот момент я по-настоящему осознал величие того, что мы сделали», – приводит слова Пиоли Sport Mediaset.

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