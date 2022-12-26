Александр Уваров: Ивич ещё не попрощался с «Маккаби», но, скорее всего, он уйдёт

Тренер вратарей «Маккаби» и бывший голкипер московского «Динамо» Александр Уваров рассказал о возможном уходе главного тренера израильского клуба Владимира Ивича в «Краснодар».



«Пока Ивич не попрощался с командой. Он не говорил, что уходит, но разговоры идут. Вчера они играли, а Ивич руководил командой. Думаю, что скорее всего он уйдет. Наверное, Ивич получил более выгодное предложение из «Краснодара».



У него абсолютно нет авторитетов. «Маккаби» старается играть в атакующий футбол. Сильная оборона. Мало пропускают. Ивич предпочитает расстановку с тремя центральными защитниками.



Думаю, что он довольно-таки жесткий человек. Соблюдает дистанцию с игроками. По-русски он не разговаривает, общение на английском», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».