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Александр Уваров: Ивич ещё не попрощался с «Маккаби», но, скорее всего, он уйдёт

Александр Уваров: Ивич ещё не попрощался с «Маккаби», но, скорее всего, он уйдёт
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Тренер вратарей «Маккаби» и бывший голкипер московского «Динамо» Александр Уваров рассказал о возможном уходе главного тренера израильского клуба Владимира Ивича в «Краснодар».

«Пока Ивич не попрощался с командой. Он не говорил, что уходит, но разговоры идут. Вчера они играли, а Ивич руководил командой. Думаю, что скорее всего он уйдет. Наверное, Ивич получил более выгодное предложение из «Краснодара».

У него абсолютно нет авторитетов. «Маккаби» старается играть в атакующий футбол. Сильная оборона. Мало пропускают. Ивич предпочитает расстановку с тремя центральными защитниками.

Думаю, что он довольно-таки жесткий человек. Соблюдает дистанцию с игроками. По-русски он не разговаривает, общение на английском», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

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