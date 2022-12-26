Клопп — о Беллингеме: это исключительный футболист, но я не знаю, сколько он может стоить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме. Ранее 19-летнего футболиста связывали с переходом в английскую команду.

«Беллингем — исключительный футболист. Он играет, словно ему уже 28 лет. Все уже знали о его способностях, но я понятия не имею, что это означает с финансовой точки зрения. Он очень хорош, исключителен. У Джуда был невероятный чемпионат мира», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне Беллингем провёл 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На ЧМ-2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: