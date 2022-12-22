AS: Беллингем склоняется к переходу в «Реал» летом 2023 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем склоняется к переходу в мадридский «Реал» летом 2023 года, сообщает AS.



По сведениям источника, в планы игрока не входит возвращение в Англию. «Реал» хочет осуществить трансфер в 2023 году, чтобы Беллингем провёл один сезон в команде с Лукой Модричем. Отмечается, что это поспособствует адаптации англичанина в клубе. Руководство «Реала» считает, что 19-летний футболист, несмотря на юный возраст, готов выступать на высшем уровне.



Сумма трансфера Беллингема в «Реал» может составить € 120 млн. Если мадридцы получат согласие игрока на переход, то им будет легче вести переговоры с «Боруссией», так как на игрока также претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».



В текущем сезоне Беллингем провёл 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На ЧМ-2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

Трюк Хендерсона на тренировке сборной Англии: