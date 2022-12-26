Сенников: Самошникову нужно идти в «Локомотив». В «Зените» он не выдержит конкуренции

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном трансфере защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Зенит» или «Локомотив». Ранее появились слухи. что сине-бело-голубые и красно-зелёные поборются за подписание игрока.

«Куда лучше перейти Самошникову? Конечно же, в «Локомотив». У «Зенита» нет проблем в обороне. Самошников не выдержит конкуренции. Если там Сутормин не играет, почти все русские сидят на скамейке, зачем ему переходить в «Зенит»?

Самошников пока играет в Первой лиге. В определенный момент он был хорошим футболистом, а потом стал каким-то обычным. Может, игровой спад. В «Локомотиве» есть проблема с обороной. Думаю, что Самошников туда бы хорошо влился. «Локомотиву» нужен крайний защитник.



В любом случае Москва — это перспектива. «Локомотив» — клуб с большими традициями. За последние много лет он никогда не вылетал. Зенит» может предложить больше финансово, но я не пойму игрока, если он пойдёт туда и будет сидеть на скамейке», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».