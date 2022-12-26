Сторожук: Крыховяк не подговаривал никого уходить из «Краснодара». Он был готов играть

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук опроверг информацию о том, что польский полузащитник клуба Гжегож Крыховяк убеждал других легионеров уйти из команды.
«Верил ли, что Крыховяк останется? Это не вопрос веры, летом Крыховяк три недели тренировался с «Краснодаром». Вы лучше меня знаете, что писали про Крыховяка весной. Это неправда – он никого не подговаривал уходить из клуба. Летом я общался со всеми легионерами один на один – мы же не были знакомы, мне нужно было составить мнение и узнать каждого чуть лучше.
Крыховяк сказал, что он готов играть за «Краснодар», весной смотрел игры, ему близко то, во что играет команда. Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы», — приводит слова Сторожука Sports.ru.
Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и выступает на правах аренды из «Краснодара» за «Аль-Шабаб» в Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен вернуться в российский клуб летом 2023 года.
- 26 декабря 2022
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