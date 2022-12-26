Появились первые кадры сериала «Содержанки» с полузащитником «Зенита» Мостовым

Появились первые кадры сериала «Содержанки. Перезагрузка», в котором снялся полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой.
Фото: Онлайн-кинотеатр START
Фото: Онлайн-кинотеатр START
Съёмки в «Содержанках» стали дебютом российского футболиста в киноиндустрии. По сюжету сериала Мостовой сыграет брата персонажа актёра Никиты Ефремова. Премьера четвёртого сезона сериала, в котором и появится Мостовой, состоится в январе 2023 года.
25-летний футболист провёл 23 матча в составе санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне, в том числе один матч в Суперкубке России, 17 – в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и пять – в Кубке страны. Мостовой записал на свой бомбардирский счёт шесть забитых мячей, к которым добавил две результативные передачи.
За сборную России Мостовой сыграл во всех трёх товарищеских матчах в сезоне-2022/2023 – с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) –.не отметившись результативными баллами.
- 26 декабря 2022
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