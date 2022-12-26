Вингер «Брайтона» Троссард был предложен «Ливерпулю» и «Челси»

Агент крайнего атакующего полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда активно пытается найти своему клиенту новый клуб. Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, бельгиец был предложен двум английским топ-клубам — «Челси» и «Ливерпулю».
У мерсисайдцев отсутствует какой-либо интерес к 28-летнему игроку, в то время как «Челси» был бы не против заполучить Леандро в свой состав. Однако руководство лондонцев не считает этот трансфер приоритетным, так как у них есть другие варианты для усиления состава. Синие хотят последить за развитием ситуации на трансферном рынке, после чего, возможно, вернутся к его кандидатуре.
В данный момент «Челси» пытается завершить трансфер защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. Ожидается, что игрок сможет занять место в составе, с учётом постоянных травм игроков обороны.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 26 декабря 2022
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