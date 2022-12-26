Василий Уткин: история с Азией напоминает анекдот о том, как мартышка обманула таксиста

Комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее появилась информация о том, что в случае смены Россией футбольного региона ФИФА не будет против участия сборной в отборе на ЧМ-2026.

«Ну да. Правда, ФИФА и против нашего участия в отборе к ЧМ-2022 не была. А до начала отбора к ЧМ-2026 ещё полтора года. За полтора года позицию не определяют, если говорить серьёзно. Полтора года назад, например, никому бы в голову не могли прийти те проблемы, которые существуют сейчас.

А чемпионат мира, напомню, будет в США. У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы? Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?

И что будет, например, если европейские соперники по финальной части чемпионата не изменят свою позицию и не согласятся с нами играть?

Ой, ребята. Эта вся «азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста обманула. Пятёрку дала, а сама не поехала», — написал Уткин в своём телеграм-канале.