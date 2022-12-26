Спортивный юрист: без согласия УЕФА переход России в Азию просто не состоится

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о деталях возможного перехода России в АФК.

«Было бы безумием идти на такой шаг без предварительного диалога с ФИФА. Просто безумием. Дело не в том, как технически происходит голосование. Если нужно, то соберут конгресс по Zoom. Важнее другое. Вот выходят руководители РФС и говорят о желании перейти в Азию. Нужно спросить: а вы это обсудили с ФИФА? Именно от ФИФА у нас висит бан на чемпионаты мира. Для чего всё это делается? Чтобы мы точно так же пропускали мундиали, находясь в азиатской федерации?



УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится.



Но я бы смотрел не на УЕФА, а на ФИФА. Мне кажется, УЕФА вообще всё равно. Россия для них не такая важная часть футбольного сообщества, чтобы сильно об этом переживать. Нам нужно определиться, зачем мы сами это делаем. Если мы хотим играть на чемпионатах мира, то без ФИФА тут не обойтись. При отстранении России у них было два основных аргумента: безопасность и отказ сборных встречаться с Россией. Тут возникает вопрос: если мы выйдем на чемпионат мира от Азии и снова попадём на Польшу, то что произойдёт? Для меня это главный вопрос», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.