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«Челси» может взять в аренду форварда «Атлетико» Жоау Феликса

«Челси» может взять в аренду форварда «Атлетико» Жоау Феликса
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«Челси» рассматривает сделку по приобретению Жоау Феликса из мадридского «Атлетико» на правах аренды, чтобы усилить атаку команды Грэма Поттера во второй половине сезона. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В планах главного тренера синих Грэма Поттера также есть пункт приобретения центрального защитника, который будет бороться за место в первой команде. Однако усиление атакующей линии также является крайне важным, так как команда забила всего 17 голов в Премьер-лиге в этом сезоне.

Владелец лондонцев Тодд Боули хочет осуществить сделку быстро, опередив конкурентов. «Челси» рассматривает возможность аренды с возможностью или обязательством выкупа летом, в зависимости от условий, которые укажет «Атлетико» при совершении сделки.

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