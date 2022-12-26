«Челси» может взять в аренду форварда «Атлетико» Жоау Феликса

«Челси» рассматривает сделку по приобретению Жоау Феликса из мадридского «Атлетико» на правах аренды, чтобы усилить атаку команды Грэма Поттера во второй половине сезона. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
В планах главного тренера синих Грэма Поттера также есть пункт приобретения центрального защитника, который будет бороться за место в первой команде. Однако усиление атакующей линии также является крайне важным, так как команда забила всего 17 голов в Премьер-лиге в этом сезоне.
Владелец лондонцев Тодд Боули хочет осуществить сделку быстро, опередив конкурентов. «Челси» рассматривает возможность аренды с возможностью или обязательством выкупа летом, в зависимости от условий, которые укажет «Атлетико» при совершении сделки.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»:
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