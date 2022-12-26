Конте: нужно многое изменить в «Тоттенхэме», чтобы стать чемпионами

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча с «Брентфордом» (2:2) поделился мнением о Гарри Кейне, а также ответил на вопрос, участвуют ли «шпоры» в борьбе за чемпионство.
«Гарри Кейн? у него была программа, которой нужно следовать после чемпионата мира, и он был сегодня хорош. Он осознаёт своё значение для нас. В нашей команде это важный игрок, и я рад, что он забил сегодня.
Момент с перекладиной? Заброс в штрафную был точным, но центральный защитник был очень хорош физически и сумел помешать в эпизоде. Мы могли выиграть в конце, но всё нормально. Это первый матч после месяца без футбола.
Находимся ли мы сейчас в борьбе за чемпионство? Нужно изменить многие свои аспекты, чтобы стать победителем. В первой четвёрке сейчас нет «Челси», «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед», а это очень большие клубы», — приводит слова Конте журналист Альфредо Педулла.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 26 декабря 2022
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