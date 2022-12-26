Источник: Сергей Ребров сменит Александра Петракова на посту тренера сборной Украины

Сергей Ребров сменит Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас.



«Сборная Украины в следующий раз соберётся с новым тренерским штабом. Это уже очевидно.



Если до марта Сергей Ребров уволится с должности в «Аль-Айне», то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Он до мелочей уже проговорил свой контракт с УАФ. Если в Эмиратах придётся задержаться до июня, сбор проведёт его тренерский штаб.



Это означает, что миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение подходит к концу, и вопрос о продлении не рассматривался на заседании исполкома на прошлой неделе. Хотя в то же время в молодёжных командах пролонгировали контракты с Русланом Ротанем и Сергеем Нагорнякой.



Возвращаться на молодёжный уровень пока ещё наставнику нашей сборной не хочется, он планирует остаться во взрослом футболе и ждёт достойных предложений.



Александр Васильевич — спасибо! За безумие наших эмоций. И что надеждами сыграть на чемпионате мира мы жили до последнего», – написал Бурбас в своём телеграм-канале.

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