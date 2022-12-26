Игорь Йовичевич: у украинского футбола большое будущее

Главный тренер «Шахтёра» Игорь Йовичевич высказался о будущем украинского футбола.



«Мы ещё строим проект и хотим выигрывать, поэтому сейчас я прошу молодых футболистов становиться лидерами. Мудрик – это сейчас как ранее бывшие бразильцы, Судаков – так же, как и Бондаренко и Трубин, которые проявляют себя на мировом уровне.



При этом они – украинцы, и это большой кайф для наставника, который их тренирует. Я думаю, что у украинского футбола большое будущее», — приводит слова Йовичевича ua.tribuna.com.

Напомним, на данный момент таблицу Украинской Премьер-лиги возглавляет «Днепр-1», на счету которого 35 очков в 14 матчах. «Шахтёр» находится на втором месте, набрав на пять очков меньше. Столько же очков у киевского «Динамо», которое занимает третье место в таблице.