Игорь Йовичевич: у украинского футбола большое будущее

Главный тренер «Шахтёра» Игорь Йовичевич высказался о будущем украинского футбола.
«Мы ещё строим проект и хотим выигрывать, поэтому сейчас я прошу молодых футболистов становиться лидерами. Мудрик – это сейчас как ранее бывшие бразильцы, Судаков – так же, как и Бондаренко и Трубин, которые проявляют себя на мировом уровне.
При этом они – украинцы, и это большой кайф для наставника, который их тренирует. Я думаю, что у украинского футбола большое будущее», — приводит слова Йовичевича ua.tribuna.com.
Напомним, на данный момент таблицу Украинской Премьер-лиги возглавляет «Днепр-1», на счету которого 35 очков в 14 матчах. «Шахтёр» находится на втором месте, набрав на пять очков меньше. Столько же очков у киевского «Динамо», которое занимает третье место в таблице.
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