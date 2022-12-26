Бушманов: возрождение «Спартака-2» — правильное решение! Команду не нужно было закрывать
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Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов поделился мнением о намерении красно-белых возродить вторую команду.
«Возрождение «Спартака-2» — правильное решение! Команду не нужно было закрывать. Это была ошибка. Даже не знаю, зачем избавились от дубля полгода назад. Наверное, из-за финансовых сложностей. Большим клубам в России просто необходимо иметь вторые команды и академии. Вторые команды сейчас есть у всех наших топ-клубов, кроме «Спартака», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В данный момент московский клуб планирует найти место для проведения будущих матчей, а также рассматривает подходящие кандидатуры на должность главного тренера команды.
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